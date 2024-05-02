بلجيكا.. وزيرا الدفاع والتنمية وعمدة بروكسل يطلقون حملة تبرعات لغزة (فيديو)

في حملة نادرة من نوعها على مستوى دول أوروبا، انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل حملة تبرعات لصالح قطاع غزة في ظل العدوان المفروض عليه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعطى وزير الدفاع ووزيرة التنمية وعمدة بروكسل إشارة الانطلاق لجمع التبرعات العينية للمتضررين من العدوان على القطاع المحاصر.

وأكد المسؤولون الثلاثة على أهمية وقف إطلاق النار في غزة، وإغاثة السكان المتضررين من الحرب، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وقالت المبادرة إن الحملة التي تمثل جهدًا مجتمعيًا ومؤسسيًا حاسمًا، ستستمر لأسبوعين بهدف تلبية الاحتياجات الفورية للسكان المتضررين في عموم قطاع غزة، مثل حليب الأطفال والأدوية والمستلزمات الصحية وغيرها.

وقال (لطفي مصطفى) منسق الحملة في مدينة بروكسل: “حصلنا على مخزن من عمدة المدينة، والذي أتاح لنا هذه المساحة لمدة 15 يومًا.. يبدأ الزملاء المتعاونون في جمع المساعدات من قبل سكان المنطقة من الصباح حتى 8 مساءً”.

وأوضح منسق الحملة أن هناك العديد من المتضامنين مع القضية الفلسطينية، ومع غزة خصوصًا في ظل هذا العدوان، مضيفًا: “حصلنا على لائحة بأهم الاحتياجات الأساسية لدى النساء والأطفال في غزة، مثل حليب الأطفال والحفاضات ومستلزمات النظافة الصحية، وهي ضرورية لعدم انتشار الأمراض”.

وأشار مصطفى إلى أن الحملة تؤتي ثمارها، كما لاقت إقبالًا واسعًا، مضيفا: “جمعنا مساعدات عدة، ونأمل في جمع المزيد من المساعدات”.

وعن وسيلة إرسال هذه المساعدات الإنسانية، أفاد منسق الحملة في بروكسل بأن “إرسال المساعدات من خلال الجيش البلجيكي خلال شهر أو اثنين، كما أن هناك محادثات مع مصر والأردن لإرسالها جوًّا، أو عن طريق الشاحنات”، مضيفًا: “السياق السياسي يتغير، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لإرسال المساعدات، وما نقوم به قائم على تخطي التحديات لإرسال هذه المساعدات لشعب غزة”.