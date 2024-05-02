تقرير: إسرائيل تبحث عن بدائل لعملية عسكرية واسعة في رفح

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال ، اليوم الخميس، أن إسرائيل تبحث عن بدائل اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ولكنها تصر على تنفيذ عملية في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود الفلسطينية مع مصر.

وقالت الإذاعة إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن بدائل -دون أن تكشف عنها- لعملية واسعة النطاق في رفح، إذا لم تتم هذه العملية.

وتتزايد تحذيرات الأمم المتحدة ودول كثيرة، بينها الولايات المتحدة، من تداعيات كارثية حال اجتياح رفح؛ لوجود نحو 1.4 مليون نازح فيها، بينما تزعم إسرائيل أنها المعقل الأخير لحركة حماس.

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الجيش سيدخل رفح، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع حماس أم لا بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأضافت الإذاعة أن الأجهزة الأمنية ترى أنه في كل الأحوال يجب تنفيذ عملية محددة الهدف على “محور فيلادلفيا ” الذي يمتد على الحدود بين غزة ومصر، لقطع طرق التهريب أمام حماس، على حد وصف التقرير.

ونقلت الإذاعة عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، أن تل أبيب ستكون مستعدة للنظر بشكل إيجابي في انسحاب كامل من محور”نيتساريم”، الذي يسيطر عليه الجيش.

ورأت أن هذا ثمن باهظ قد توافق إسرائيل على دفعه كجزء من تنازلات في الصفقة.

وأقامت إسرائيل هذا المحور لمنع حركة الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وكنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات عسكرية في أنحاء القطاع المحاصر للعام الـ 18.

وتُصر حماس على إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم لاسيما في الشمال، وإدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.

وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حربا على غزة خلفت أكثر من 112 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.