حماس تشيد بقرار كولومبيا قطع العلاقات مع إسرائيل

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الأربعاء، بموقف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان “نثمّن عاليًا موقف الرئيس بيترو الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل، على ضوء استمرار حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

واعتبرت حماس موقف الرئيس الكولومبي انتصارًا لتضحيات الشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.

ودعت في هذا الصدد دول أمريكا الجنوبية وكافة الدول إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية بشكلٍ كامل مع إسرائيل، التي وصفتها بـ”الكيان الفاشي المارق الذي يواصل جرائمه بحق شعبنا، ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية”.

وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أعلن في وقت سابق أمس، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ابتداء من الخميس، جراء حرب تل أبيب المتواصلة على قطاع غزة.

وفي كلمة خلال احتفال بالعاصمة بوغوتا بيوم العمال العالمي الموافق أول مايو/أيار من كل عام، عزا بيترو قرار قطع العلاقات إلى وجود حكومة ورئيس (في إسرائيل) يمارسان الإبادة الجماعية.

وأوضح أن “عصر الإبادة الجماعية وإبادة شعب أمام أعيننا لا يمكن أن يعود”. وأضاف “إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية”.

ومنذ بداية الحرب على غزة، أكد الرئيس الكولومبي مرارًا أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، داعيًا دول العالم إلى وضع حد لانتهاكات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، أعلن بيترو تعليق صفقات شراء الأسلحة من إسرائيل، عقب ما عرف بـ”مجزرة الطحين” في غزة حين استشهد 118 فلسطينيًا أثناء انتظارهم قافلة مساعدات قرب دوار النابلسي شمالي القطاع.

كما طلب الرئيس الكولومبي الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 112 ألفًا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.