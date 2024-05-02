قميص ليفربول الجديد يكشف مصير محمد صلاح مع الفريق (فيديو)

ظهر محمد صلاح، لاعب ليفربول في مقطع فيديو بثه النادي الإنجليري، اليوم الخميس، عبر حساباته على مواقع التواصل للإعلان عن القميص الجديد للفريق في الموسم المقبل.

وكان اللاعب المصري ضمن مجموعة كبيرة من زملائه بالفريق الذين روجوا للقميص الجديد، في إشارة قوية لاستمراره في قلعة الأنفيلد في الموسم المقبل حتى نهاية عقده في 2025.

That’s Amore 😍 Pre-order your 2024/25 @nikefootball home kit in-store, in-app and online now. pic.twitter.com/iAjOY9fdbk — Liverpool FC (@LFC) May 2, 2024

وثارت تكهنات كثيرة مؤخرًا حول مستقبل محمد صلاح (31 عامًا) وإمكانية رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل إلى الدوري السعودي خاصة مع اهتمام أندية عدة بضمه.

وما زاد من حدة تلك التكهنات، واقعة الخلاف الأخير الذي وقع بين صلاح ومدربه الألماني يورغن كلوب، خلال مباراة وست هام في الدوري الإنجليزي، بعد أن ظهر صلاح في حالة غضب شديد من جلوسه بديلًا.

وسيدخل ليفربول حقبة جديدة في الموسم الجديد تحت قيادة مدرب جديد تشير التوقعات إلى أنه الهولندي، أرني سلوت، مدرب فينورد، لتعويض رحيل يورغن كلوب بعد قضاء 9 سنوات في أنفيلد.