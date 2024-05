قميص ليفربول الجديد يكشف مصير محمد صلاح مع الفريق (فيديو)

ظهر محمد صلاح، لاعب ليفربول في مقطع فيديو بثه النادي الإنجليري، اليوم الخميس، عبر حساباته على مواقع التواصل للإعلان عن القميص الجديد للفريق في الموسم المقبل.

وكان اللاعب المصري ضمن مجموعة كبيرة من زملائه بالفريق الذين روجوا للقميص الجديد، في إشارة قوية لاستمراره في قلعة الأنفيلد في الموسم المقبل حتى نهاية عقده في 2025.

That’s Amore 😍

Pre-order your 2024/25 @nikefootball home kit in-store, in-app and online now. pic.twitter.com/iAjOY9fdbk

— Liverpool FC (@LFC) May 2, 2024