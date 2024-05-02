لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة.. يائير لابيد يلتقي وزير خارجية الإمارات

التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، خصوصًا الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأشار وزير خارجية الإمارات إلى “الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء العنف المتصاعد الذي تشهده”.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، إن بن زايد أكد “أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة”، مشيرًا إلى أن الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ودون عوائق وبشكل مكثف ومستدام.

وبدوره أكد لابيد لـ بن زايد أن الأمر الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي بالنسبة له هو إعادة الأسرى إلى ديارهم.

وأضاف في تغريدة له عبر منصة إكس “لدى إسرائيل مصلحة في إنشاء تعاون سياسي واقتصادي مع الإمارات والدول العربية المعتدلة، من أجل تقديم حلول للمشكلات العالمية والتعامل مع التهديدات الإقليمية بجميع أنواعها”.

נפגשתי עם שר החוץ האמירותי, עבדאללה בן זיאד, @ABZayed, אמרתי לו שהדבר הדחוף ביותר הוא להחזיר את החטופים הביתה. וכי כל מדינה באזור יכולה להשפיע על העסקה. pic.twitter.com/e86nYxsNf3 — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) May 2, 2024

وتقيم الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ أن طبّعت العلاقات معها عام 2020 في إطار ما سمي بـ”اتفاقات أبراهام” بوساطة أمريكية.

ويأتي اللقاء الأول من نوعه منذ بدء الحرب، في وقت تحضّ فيه الدول الغربية دول الخليج على لعب دور أكبر لطرح حلّ شامل للصراع، مع تعثّر المفاوضات بين طرفَي النزاع للتوصل إلى هدنة وتبادل أسرى.