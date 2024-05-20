بعد طلب الجنائية الدولية اعتقاله.. معلومات عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إنه طلب إصدار مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقال خان في بيان إن الأدلة التي جمعها مكتبه “تُظهر أن إسرائيل تعمدت بصورة ممنهجة حرمان سكان مناطق في غزة من أشياء لا غني عنها من أجل بقاء الانسان”.

وأضاف البيان أنه تم تحقيق ذلك من خلال أمور بما فيها “فرض الحصار التام على قطاع غزة” الذي تضمّن إغلاق الحدود بدءا من الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي “لفترات ممتدة، وبعد ذلك من خلال التقييد القسري لنقل الامدادات الأساسية -بما في ذلك الطعام والأدوية- عبر الحدود بعد إعادة فتحها”.

فمن هو غالانت الذي صدرت مذكرة باعتقاله؟

– غالانت (65 عاما) عضو في مجلس وزراء الحرب وكذلك في حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو.

– بدأ غالانت الخدمة العسكرية “ضفدعا بشريا” في البحرية قبل أن يصبح واحدا من أبرز القادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

– دخل في صدام مع نتنياهو العام الماضي أثناء احتجاجات على خطط لتقييد سلطة القضاء.

– أعلن نتنياهو إقالة غالانت العام الماضي، بعد أن دعا إلى تجميد الخطط، لكن رئيس الوزراء اضطر إلى التراجع بعد خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجا على قراره.

– في التاسع من أكتوبر، بعد يومين من بداية الحرب، حذر غالانت من أن الثمن الذي سيتكبده قطاع غزة “سيغيّر الواقع لأجيال”، وفرضت إسرائيل حصارا كاملا على القطاع مع حظر واردات الغذاء والوقود.

– وصف غالانت الحرب في غزة بأنها حرب على من وصفهم بأنهم “حيوانات بشرية”، وهو ما عرّضه لانتقادات حادة من جانب جماعات حقوقية ومنظمات لحقوق الإنسان.

مواقفه من غزة

– قال غالانت في بيان بمناسبة مرور 100 يوم على اندلاع حرب غزة إن الضغط العسكري وحده هو الذي سيحقق الهدفين، تدمير حماس وتحرير “الرهائن”، تماشيا مع سياسة نتنياهو.

– عبّر غالانت أخيرا عن خيبة أمله بسبب عدم وجود خطط لما بعد الحرب في غزة، وتحدى نتنياهو علانية الأسبوع الماضي قائلا في بيان أذاعه التلفزيون إنه يجب اتخاذ قرار سياسي بشأن “سيناريوهات ما بعد الحرب”.

– قال غالانت إنه لن يؤيد حكما عسكريا إسرائيليا لأجل غير مسمى في قطاع غزة.

– ذكر غالانت أنه بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب في أكتوبر، روج لخطة لتشكيل إدارة فلسطينية جديدة غير مرتبطة بحماس، لكنه “لم يتلق أي رد” من مختلف أحزاب الحكومة الإسرائيلية.