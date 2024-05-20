شاهد: سرايا القدس تسيطر على طائرة إسرائيلية وتقصف تجمعا لجنود الاحتلال

بثّ الإعلام الحربي لسرايا القدس الجناح العسكري التابع لحركة الجهاد الإسلامي صورًا لتمكن إحدى وحداته من إسقاط طائرة مسيّرة من نوع (EVO MAX 4T) داخل المحاور القتالية في خان يونس ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وتضمنت الصور المنشورة الطائرة الإسرائيلية المسيّرة، وهي تحلّق في أجواء مدينة خان يونس قبل أن ينال منها أحد قناصة المقاومة.

وقال بيان صادر عن الإعلام الحربي لسرايا القدس إن الطائرة الإسرائيلية المسيّرة كانت بصدد القيام بطلعات جوية لأغراض استخباراتية، لكن المقاومة تمكنت من إسقاطها.

وفي مقطع مصور آخر، عرض الإعلام الحربي لسرايا القدس، مشاهد من قصف تجمع لجنود العدو وآلياته شرق المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

وجاء في المقاطع المصورة عدد من جنود الاحتلال وهم يقومون بمراقبة عملية الحفر التي كانت تقوم بها إحدى الجرافات التابعة لجيش الاحتلال قبل أن يتم استهدافهم بوابل من الصواريخ.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تصديها للعدوان الصهيوني الذي دخل يومه 226.

وأعلنت فصائل المقاومة عن سلسلة من العمليات العسكرية، ضد قوات العدو في مناطق التوغل في القطاع، خصوصًا في رفح وجباليا وخان يونس.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 115 ألفًا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.