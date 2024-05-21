إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة جنوب غزة وفصائل المقاومة تواصل تصديها للتوغل

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح خطيرة جنوب غزة، وذكر بيان لجيش الاحتلال، أن مقاتلا احتياطا من كتيبة تابعة للواء “جفعاتي” أصيب بجروح خطيرة خلال معركة بجنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “أصيب أمس مقاتل احتياط من كتيبة روتيم، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة خلال معركة بجنوب قطاع غزة”.

وأضاف “إلى ذلك، أصيب أمس جندي احتياط في المجموعة اللوجستية 8237 بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة.. وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم”.

فصائل المقاومة تتصدى

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه فصائل المقاومة الفلسطينية، تصديها للجيش الإسرائيلي المتوغل في القطاع، وأعلنت الفصائل في بيانات منفصلة، تنفيذ العديد من العمليات في جنود الاحتلال وآلياته في مواقع عدة داخل قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أمس استهداف جنود وآليات للجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، شملت دبابتين ومروحية من طراز أباتشي.

ومنذ أيام تتصاعد الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في محوري مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، وشرق مدينة رفح بجنوب القطاع.

“محور جباليا المشتعل”

وفي محور مخيم جباليا الجبهة الأكثر اشتعالًا، قالت القسام في سلسلة بيانات عبر تلغرام، إنها نفذت عملية مشتركة مع سرايا القدس وسط المخيم، تم خلالها استهداف دبابتين من نوع ميركافا بقذائف مضادة للدروع وعبوة العمل الفدائي (قنبلة مضادة للدروع).

وقالت القسام إنها استهدفت، كذلك، طائرة مروحية من نوع أباتشي بصاروخ سام 7 شرق مخيم جباليا، ونشرت مقطع فيديو للحظة إطلاق الصاروخ نحو هذه المروحية.

“قنابل برق المقذوفة المضادة للأفراد”

كما قالت سرايا القدس إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة إسرائيلية راجلة، ثم أتبعوها ببوابل من قنابل برق المقذوفة المضادة للأفراد، مؤكدين وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

ولم يصدر تعليق على بيانات القسام وسرايا القدس من الجيش الإسرائيلي، الذي يُواجه اتهامات بإخفاء حصيلة قتلاه وجرحاه.

لكن آخر تحديث نشره الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي يشير إلى مقتل 631 من العسكريين وجرح 3543 آخرين منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.