الضفة.. استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال عقب اقتحامه جنين

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر، أن من بين الشهداء، الدكتور أسيد كمال جبارين، أخصائي الجراحة في مستشفى جنين الحكومي، بالإضافة إلى معلم وطالب بالمدرسة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها صباح اليوم، وسيّرت آلياتها في شوارع (جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين)، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين.

​​​​​​​وبموازاة الحرب المدمرة على غزة، صعد المستوطنون اعتداءاتهم كما وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة، ما أدى إجمالا إلى استشهاد 512 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و800 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وقد خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 115 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​