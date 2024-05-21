روسيا تعلن بدء التدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الأولى من التدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، مشيرة إلى أن البدء بهذه المرحلة من التدريبات العملية سيكون لإعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية واستخدامها في المنطقة العسكرية الجنوبية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن هيئة الأركان العامة قد بدأت الاستعدادات لإجراء تدريب في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية، بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين.

وقبل أسبوعين، أعربت الخارجية الروسية في بيان عن أملها بأن تؤدي التدريبات التي تجريها وزارة الدفاع على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى تهدئة ما وصفتها بـ”الرؤوس الساخنة في العواصم الغربية”.

يأتي هذا مع تواصل الأزمة الروسية مع الغرب والولايات المتحدة بعد بدء موسكو الحرب في أوكرانيا في 24 من فبراير/شباط 2022.