زعماء متهمون من الجنائية الدولية بجرائم حرب لكنهم طلقاء.. تعرّف عليهم

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حركة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وإذا تمت الموافقة على الطلب، فسينضم قادة إسرائيل إلى قائمة من الزعماء والقادة المشتبَه في ارتكابهم جرائم حرب، ولا يزالون بمنأى عن المحكمة في لاهاي.

وفيما يلي عرض لأبرز أسماء القادة المتهمين بجرائم حرب من الجنائية الدولية:

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس/آذار 2023، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب متمثلة في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.

وقال الكرملين إن هذا التحرك لا قيمة له، ونفى مرارا اتهامات بأن القوات الروسية ارتكبت جرائم أثناء الحرب في أوكرانيا.

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير في عام 2009، متهمة إياه بالتدبير للإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور، حيث قُتل ما يقدَّر بنحو 300 ألف شخص، ونزح أكثر من مليونين آخرين.

وسُجن البشير وبعض أركان نظامه في السودان بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2019، لكنهم لم يُرسلَوا إلى لاهاي.

وقال الجيش السوداني إن البشير نُقل من السجن إلى مستشفى عسكري في إبريل/نيسان من العام الماضي.

جوزيف كوني، مؤسس “جيش الرب” للمقاومة في أوغندا

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق كوني، مؤسس وزعيم “جيش الرب” للمقاومة في أوغندا، عام 2005.

واتخذ قضاة المحكمة قرارا غير مسبوق في وقت سابق من العام، يسمح للمدعين العموم بعقد جلسة استماع غيابيا للنظر في التهم الموجهة إليه.

ويريد الادعاء توجيه 36 تهمة إلى كوني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال والاستعباد الجنسي والإرغام على الزواج والحمل قسرا.

سيف الإسلام القذافي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي ووالده الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011.

وألقى مقاتلون من الزنتان القبض على سيف الإسلام بعد أيام من مقتل والده، وظل محتجزا في المدينة حتى أُفرج عنه بموجب قانون عفو في عام 2017.

وحاول سيف الإسلام، في السنوات القليلة الماضية، الترشح للانتخابات الرئاسية التي تأجلت عام 2021 ولم تجر في ليبيا منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن كريم خان، المدعي العام الحالي للجنائية الدولية، كان هو محامي سيف الإسلام في المحكمة لما يزيد قليلا على عام حتى انسحب، وأصبح خان المدعي العام الرئيسي في عام 2021.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق ثلاثة رؤساء أثناء توليهم السلطة، هم بوتين والبشير والقذافي.