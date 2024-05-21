عشرات الشهداء والجرحى في قصف قوات الاحتلال المتواصل على قطاع غزة (فيديو)

استشهاد عشرات الفلسطينيين، أغلبهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي يشهد قصفا عنيفا، جوا وبرا وبحرا، في العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وبيّن مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، انتشال شهداء وجرحى عقب استهداف اسرائيلي لمنزل عائلة “أبو طير” في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استشهاد أفراد الأسرة

واستشهد أفراد الأسرة الأب والأم والأولاد بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلهم في ساعات الصباح الأولى، وما زالت جثامين الشهداء تحت أنقاض المنزل المدمر.

وقال أحد الجيران، إنهم استطاعوا إخراج بعض الأشخاص الجرحى بعد قصف المبنى في بلدة عبسان، لكن جثامين الشهداء لا تزال تحت الأنقاض.

ويقول المواطنون الذين عادوا إلى بيوتهم رفضًا للتهجير، إنهم سيظلون صامدين فيها ولن يغادروها منعًا لسياسة التهجير التي تعتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارستها عليهم، وذلك رغم القصف والغارات.

“كل يوم بكون حدا مستـ.ـشـ.ـهد بهذه المدرسة”

طفل فلسطيني يبكي بسبب ظروف الحــ.ـرب والنزوح داخل مدرسة بنات جباليا شمالي قطاع غزة#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/8BWNSTMOqR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 21, 2024

شهداء وجرحى

واستشهد عشرات المواطنين أغلبهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي يشهد قصفا عنيفا، جوا وبرا وبحرا، لليوم الـ228 على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا؛ مما أسفر عن استشهاد 35 ألفا و562 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 79 ألفا و652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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وأشارت الوكالة إلى انتشال 3 شهداء وعدد من المصابين باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الكحلوت بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي استهدف منزلين لعائلتي “أبو عامر” و”أبو طير” شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت أنقاض المنزلين المدمرين.

هرول سعيدًا بوصول المساعدات وعاد جريحًا.. مشهد مروع لدهس فلسطيني كان يحاول تأمين طعام لأبنائه#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/aeXtPoFo8A — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 21, 2024

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عددا من المصابين نتيجة إطلاق نار من طائرة “كواد كابتر” على مجموعة من المواطنين على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وقالت إن طائرات الاحتلال نفذت سلسلة غارات على المنطقة الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، في حين تواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.