أكسيوس: الكونغرس يستعد لاتخاذ إجراءات ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن ستدعم الإجراءات التي سيتخذها الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ردّا على قراره بالسعي للحصول على أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين.

وأوضح الموقع أن تصريحات الوزير بلينكن التي كانت ضمن جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، جاءت لتعكس غضب إدارة بايدن وإحباطها من قرارات المدعي العام للجنائية الدولية.

وقال مسؤولون في إدارة بايدن إن كريم خان “نكث بوعوده تجاه الولايات المتحدة، بالتعامل مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية قبل اتخاذ قرار بشأن أوامر الاعتقال”.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين “الشعور السائد داخل مكاتب الإدارة هو أن كريم خان كذب علينا”، مضيفا أن “الإدارة تشعر بالخداع”.

في المقابل، رد متحدث باسم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للموقع، قائلا إن المكتب “سعى وسيسعى للتعامل مع إسرائيل وباقي الدول على قدم المساواة”.

وخلال جلسة الاستماع، صرّح بلينكن بأن إدارة بايدن مستعدة للعمل مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل الكونغرس من أجل “الرد المناسب” على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالسعي للحصول على أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية أيضا إنها تسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال بلينكن إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان “خاطئا”، مضيفا أنه يضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وتحقيق وقف لإطلاق النار في القطاع.

وأمس الثلاثاء، أوضح عدد من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين يتواصلون مع البيت الأبيض بشأن الرد، أن إجراءات الجنائية الدولية “تتعارض مع تعزيز سيادة القانون على مستوى العالم”.

وقالوا “سنواصل العمل بطريقة مشتركة بين الحزبين للاعتراض بشدة على تصرفات المحكمة الجنائية الدولية ضد حليفتنا إسرائيل، واتخاذ الخطوات المناسبة لمساعدة إسرائيل وحماية الموظفين الأمريكيين من أي إجراء مستقبلي للمحكمة الدولية”.

وصرّح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، النائب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند السيناتور بن كاردين، للموقع بأنه يعمل مع السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام، بشأن الإجراءات المحتملة ضد المحكمة الجنائية الدولية بالتشاور مع البيت الأبيض.

وقال كاردين إنه غير متأكد مما إذا كان الرد سيكون فرض عقوبات، وإن مجموعة المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستواصل المحادثات مع الإدارة بشأن الرد المحتمل.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان إنه يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

I joined Senators Cardin, Blumenthal, Shaheen, Fetterman, Risch, Britt, and Thune in condemning the ICC’s decision to apply for arrest warrants for democratically-elected Israeli officials.

Well said, Mr. President. The ICC is going rogue again. Years ago they tried to come after U.S. soldiers in Afghanistan, and now they are coming after Israel, the most robust democracy in the Middle East with an incredibly independent judiciary.

The ICC has far exceeded its… pic.twitter.com/FC0jMQ0kmx

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 20, 2024