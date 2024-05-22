أول دولة أوروبية تعلن التزامها باعتقال نتنياهو بعد صدور أمر من الجنائية الدولية

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث أيدي إنهم سيضطرون إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في حال قدومهما إلى الأراضي النرويجية إذا صدر أمر باعتقالهما من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في تصريحات صحيفة، الثلاثاء، أشار فيها إلى أنه سيطبق نفس الإجراء على قائد حماس أيضًا.

ولفت إلى أن هذا التطبيق ساري على باقي البلدان الأوروبية الأخرى.

ومع هذا الإعلان باتت النرويج أول بلد أوروبي يعلن عزمه اعتقال نتنياهو في حال صدور أمر باعتقاله.

والاثنين، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت، وثلاثة من قيادات حماس، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم إصدار أي من مذكرات الاعتقال المطلوبة يقع على عاتق لجنة مكوّنة من 3 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بناء على تقييم الأدلة المقدمة من مكتب خان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عن أكثر من 35 ألف شهيد، ونحو 80 ألف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، ونحو 10 آلاف مفقود تجت أنقاض المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي.