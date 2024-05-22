ارتفاع عدد الشهداء إلى 8.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الثاني (فيديو)

استشهد الشاب الفلسطيني جهاد محمد طالب (38 عاما) من أحد أحياء جنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين، واحتجزت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف أثناء نقلها الشهيد إلى المستشفى.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تمكنت من الوصول إلى شهيد، ليرتفع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ صباح أمس الثلاثاء على المدينة ومخيمها إلى 8 شهداء، إضافة إلى 21 إصابة على الأقل بينها إصابات خطرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال استهدفت سيارة الإسعاف التابعة لها بالرصاص الحي في حي الهدف، أثناء توجهها لإسعاف مصابين، مما تسبب في أضرار بهيكل السيارة.

الاحتلال يواصل عدوانه

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى أحياء في المدينة وداخل المخيم، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت، اليوم، حملات دهم وتفتيش طالت عشرات المنازل في حارات المخيم، واعتقلت عددا من المواطنين، واعتدت على آخرين ونكلت بهم وعبثت بمحتويات منازلهم وخربتها.

وأخضعت قوات الاحتلال عددا من الشبان للتحقيق الميداني، وحاصرت مستشفى جنين الحكومي وسط انتشار القناصة في أماكن قريبة من المستشفى، مما تسبب في نقص كبير للمستلزمات الطبية.

تدمير البنية التحتية

وتسببت عمليات تدمير البنية التحتية في انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في المدينة والمخيم، بما فيها المستشفى الحكومي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات الصباح الباكر أمس الثلاثاء، وتمركزت في شوارع، ترافقها وحدات خاصة (مستعربون)، مما أدى إلى اندلاع مواجهات تركزت في محيط مخيم جنين.

وواصلت قوات الاحتلال عملية التدمير للبنية التحتية من شوارع وبسطات الخضراوات والمحال التجارية وممتلكات للمواطنين وخاصة السيارات.

مصادر محلية: الاحتلال يسحب آلية عسكرية من مخيم جنين بعد تضررها خلال الاشتباكات pic.twitter.com/ntlyY8X17y — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 22, 2024

كما دمرت جرافات الاحتلال أمس دوار “الشهيد جورج حبش” بمحيط مقهى النباتات في مركز المدينة ودوار “الشهيد عمر النايف”، وحولت عشرات المنازل في أحيائها والمخيم إلى نقاط عسكرية، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع سماع دوي انفجارات ضخمة.

وذكرت سرايا القدس-كتيبة جنين أن مجاهديها تصدوا لقوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة في محاور عدة، وقالت “نخوض مواجهات عنيفة مع الاحتلال، واستطعنا تفجير عدد كبير من العبوات الناسفة في قواته”.