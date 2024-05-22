التسلسل التاريخي لتطور الاعتراف الدولي بدولة فلسطين

يجاهد الفلسطينيون منذ ما قبل نكبتهم واحتلال بلادهم في العام 1948 في سبيل تحقيق حلم الاستقلال، وإنشاء دولة للفلسطينيين.

كفاح لم يبدأ بتاريخ النكبة ولم ينته بعده، فالفلسطينيون عملوا على الكفاح من أجل تحقيق حلم الدولة منذ الانتداب البريطاني على أرض فلسطين التاريخية، وقبل بدء توافد العصابات الصهيونية مع وعد بلفور البريطاني بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهو الوعد الذي وصف بأنه إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق.

كذلك تواصل النضال الفلسطيني لتحقيق حلم الدولة بعد النكبة وتشريد الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، لكن هذا النضال والكفاح لم يتوج بتمثيل معترف به عربيًا وعالميًا، إلا عبر منظمة التحرير الفلسطينية التي أنشئت في العام 1964 في مؤتمر القمة العربية الأول في العاصمة المصرية القاهرة، قبل 3 أعوام من النكسة واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولكن بعد نحو 7 سنوات، وتحديدًا في عام 1974 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يعترف بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على السيادة، كما اعترفت الجمعية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني، ومنحتها صفة مراقب في الأمم المتحدة.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1988 أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، المنعقد في الجزائر، قيام دولة فلسطين.

وكان من أوائل الدول التي اعترفت بفلسطين عام 1988 السعودية ومصر الجزائر واليمن والإمارات وتونس وتركيا وجيبوتي والبحرين والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب والسودان وسلطنة عمان وقطر وباكستان وروسيا وموريتانيا وإيران والصين وكوريا الشمالية وكوبا وأوكرانيا، ثم اعترفت بها لبنان عام 2008، وسوريا في 2011.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أصبحت فلسطين “دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة”، بعد التصويت على قرار 67/19 بتأييد أغلبية 138 دولة مقابل اعتراض 9 دول، وامتناع 41 دولة عن التصويت، ثم حصلت “فلسطين” في العام نفسه على عضوية اليونسكو، فيما اعترفت بها السويد عام 2014، والفاتيكان عام 2015.

وفي 10 مايو/أيار 2024، وبأغلبية 143 صوتًا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.

هذا القرار الأخير أكد قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تمامًا لعضوية الأمم المتحدة وفقًا لميثاقها، كما أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وأن تكون له دولته المستقلة.

وفي 22 مايو/أيار 2024، أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها بالدولة الفلسطينية، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بها إلى 147 دولة من إجمالي 193 عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وبهذا الاعتراف الثلاثي الأخير يرتفع عدد الدول الأوروبية التي تعترف بفلسطين إلى 11 دولة هي: السويد، الفاتيكان، بلغاريا، قبرص، التشيك، المجر، بولندا، رومانيا، النرويج، أيرلندا، إسبانيا، كما أعلنت دول أوروبية أخرى أنها ستقوم بالاعتراف في يونيو المقبل، مثل سلوفينيا.