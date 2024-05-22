حقوقيون يعلقون على طلب الجنائية الدولية إصدار أمر باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه (فيديو)

علّق حقوقيون لقناة الجزيرة مباشر في مقاطع فيديو على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أمر بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وقال الحقوقي الدولي محمد موسى إن تطبيق القرار ليس مسؤولية الأمم المتحدة وحدها، بل هي مسؤولية كل الدول التي تتشدق بالحريات، ثم واصل حديثه بطرح سؤال ختامي عن مدى إمكانية التزام هذه الدول بتطبيق القرار في حال صدوره من المحكمة الجنائية الدولية.

من جهته، قال المحامي صباح المختار إن المدعي العام بيَّن نية ارتكاب إسرائيل للجرائم، كما وثق أفعالها، مضيفًا أن قضاة المحكمة سيجدون صعوبة في رفض طلبه.

ورأى كل من الحقوقي الفلسطيني فريد الأطرش وأستاذ القانون الدولي منير نسيبة أن ما قام به المدعي العام يُعَد خطوة مهمة في إطار العدالة الجنائية وردع الاحتلال ومحاسبته على جرائمه.

أما الحقوقي الدولي أيمن سلامة، فأشاد بهذه الخطوة التي أقدم عليها المدعي العام، متوقعًا أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتصديق على طلباته وتعديل بعض التهم المسندة في جرائم الحرب.

في السياق، انتقد الحقوقي الدولي مصطفى غندور قرار المدعي العام للجنائية الدولية، مؤكدًا أنه يخالف النظام الأساسي للمحكمة بتوجيهه بعض الاتهامات إلى قادة بالاحتلال، وتجاهله جريمة الإبادة الجماعية على الرغم من النظر فيها بمحكمة العدل الدولية.

وفي خطوة غير مسبوقة بتاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سعيه للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه، إضافة إلى قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هم: رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقائد الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف.

وأعرب خان في بيانه عن وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت و3 من قادة حماس يتحملون المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.