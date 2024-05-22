دمروها في لحظات.. كتائب القسام تبث مقطعا لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في رفح (فيديو)

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لقطات تظهر استهداف مقاتليها عددا من آليات الجيش الإسرائيلي، أثناء توغلها بحي البرازيل وبوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت اللقطات كيف يطارد مقاتلوا القسام آليات الاحتلال ودباباته المتوغلة في شوارع المنطقة، ويصوبون نيرانهم نحوها باستخدام قذائف الياسين 105، التي تصيب أهدافها بدقة.

وكبّدت فصائل المقاومة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في الجنود والضباط والعتاد والآليات العسكرية، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو/أيار الحالي، وأثناء المعارك الضارية في منطقتي رفح وجباليا ومدينة غزة وشمالي القطاع.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 23 جنديا وضابطا منذ مطلع الشهر الجاري، بينما أعلنت الأجهزة الأمنية كذلك مقتل 13 مدنيا إسرائيليا بينهم 4 أسرى زعم الجيش الإسرائيلي أنه استعاد جثامينهم من قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قُتل 1534 إسرائيليا، بينهم 631 جنديا وضابطا، منهم 283 قتلوا خلال التوغل البري بالقطاع. كما أصيب 3535 جنديا منذ بداية الحرب، بينهم 1747 أصيبوا خلال العملية البرية، ومن بين الجرحى 543 منهم إصابتهم خطيرة، وذلك بحسب معطيات الجيش الإسرائيلي.