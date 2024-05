زجاجة بلاستيكية تكشف زيف ادعاء القنصلية الإسرائيلية في ميونخ

زعمت القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميونخ الألمانية، تعرضها صباح اليوم الأربعاء، لهجوم بجسم مشبوه، مدعية أنه “اعتداء على رمز دولة إسرائيل في جنوب ألمانيا”.

وذكرت القنصلية عبر حسابها بمنصة “إكس” أن “شابًا يرتدي قناعًا ألقى عمدًا زجاجة بيرة بداخلها رصاصة على أرض القنصلية العامة في ميونخ، ولم يصب أحد بأذى”.

Ein “junger Mann mit Maske” soll nach Informationen von @TalyaLador eine Bierflasche mit einer Gewehrkugel darin gezielt auf das Gelände des 🇮🇱Generalkonsulates in München geworfen haben. “Er wusste genau, was er macht und deshalb ist es eine Attacke”, so die Generalkonsulin. 1/2

— Sandra Demmelhuber (@SDemmelhuber) May 22, 2024