زجاجة بلاستيكية تكشف زيف ادعاء القنصلية الإسرائيلية في ميونخ

زعمت القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميونخ الألمانية، تعرضها صباح اليوم الأربعاء، لهجوم بجسم مشبوه، مدعية أنه “اعتداء على رمز دولة إسرائيل في جنوب ألمانيا”.

وذكرت القنصلية عبر حسابها بمنصة “إكس” أن “شابًا يرتدي قناعًا ألقى عمدًا زجاجة بيرة بداخلها رصاصة على أرض القنصلية العامة في ميونخ، ولم يصب أحد بأذى”.

Ein “junger Mann mit Maske” soll nach Informationen von @TalyaLador eine Bierflasche mit einer Gewehrkugel darin gezielt auf das Gelände des 🇮🇱Generalkonsulates in München geworfen haben. “Er wusste genau, was er macht und deshalb ist es eine Attacke”, so die Generalkonsulin. 1/2 — Sandra Demmelhuber (@SDemmelhuber) May 22, 2024

من جانبها، نفت الشرطة الألمانية، صحة المزاعم الإسرائيلية، وأكدت أن الجسم المشبوه المبلغ عنه، حُدّد في النهاية على أنه “زجاجة بلاستيكية غير ضارة”.

وأوضحت شرطة ميونخ أنها تلقت في ساعات الصباح الباكر، بلاغًا يفيد بالعثور على جسم مشبوه في منطقة القنصلية العامة الإسرائيلية في شارع باريرشتراسه، وقالت “كانت عبارة عن زجاجة بلاستيكية تشبه الزجاجة الحارقة، وقد تم إلقاء هذا العنصر في الفناء الأمامي للقنصلية”.

وأضافت “تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حول القنصلية العامة، وتم تحديد العنصر في النهاية على أنه غير ضار”.

ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (354 مليون دولار)، أي بزيادة 10 أضعاف مقارنة بالعام الذي يسبقه، مما يوفر 30% من أسلحة الجيش الإسرائيلي، وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.