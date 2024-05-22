شاهد: لحظة تفجير “سرايا القدس” آلية إسرائيلية في طوباس بالضفة الغربية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية وإعطابها وإخراجها عن الخدمة قبل استهداف قوات الاحتلال بالرصاص.

ونشرت كتيبة طوباس، المسؤولة عن العملية، مشاهد مصورة لما قالت إنه “تفجير سيارة مفخخة في جرافة عسكرية صهيونية” الثلاثاء.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة تفجير السيارة المفخخة بالآلية العسكرية الإسرائيلية في شارع الثغرة، حيث اشتعلت النيران بالجرافة الإسرائيلية.

وتبع ذلك ما وصفته سرايا القدس بلحظة خوض مقاتليها “اشتباكات من النقطة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على شارع الثغرة”.

يأتي ذلك مع زيادة التوتر والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما مع استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين عقب اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، الثلاثاء.