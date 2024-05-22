في أم درمان.. معسكر لتدريب النساء على القتال لمواجهة حوادث العنف والاغتصاب (فيديو)

في محاولة لتعزيز الأمن وتمكين النساء المتضررات من الحرب الجارية في السودان، حوّل الجيش السوداني ملعبًا في وسط أحد أحياء مدينة أم درمان الواقعة غربي العاصمة الخرطوم، إلى معسكر لتدريب النساء على القتال.

يأتي هذا الإجراء في سياق تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي لم تقتصر آثارها على الخسائر البشرية والمادية، بل شملت أيضًا حوادث الاغتصاب والعنف التي طالت النساء بشكل خاص، وفقًا لمنظمات محلية وأممية.

وتقول بعض النساء إن الخوف من تعرضهن أو تعرض أحبائهن لمثل هذا العنف، دفعهن إلى الانضمام إلى المعسكرات وتعلم كيفية التعامل مع الأسلحة.

سوسن أسامة، وهي إحدى النساء اللاتي يأتين إلى المعسكر التدريبي كل يوم، تقول: “انضممت إلى هذا المعسكر لأتعلم الدفاع عن نفسي وعائلتي وأقاربي، إن تعلم المهارات العسكرية يعني أنني أستطيع الدفاع عن نفسي ومحاولة استعادة ما أخذ منا”.

وأوضحت سوسن أن قوات الدعم السريع استولت على منزلها هي وعائلتها في شمال الخرطوم، ليعانوا بعدها من مراحل النزوح الشاقة، التي بدأت من ولاية سنار ومن ثم ولاية القضارف، وانتهت بهم الرحلة في مدينة أم درمان الآن.

في السياق، قالت سلمى الأمير، وهي إحدى المتدربات في المعسكر: “سمعنا أن هناك العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، بما في ذلك الاعتداءات والنهب والقتل واغتصاب النساء وتجنيد الأطفال، ولهذا السبب انضممت إلى المعسكر، أريد أن أكون قادرة على الدفاع، حتى ولو كان دفاعًا عن أحد صغير”.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل أكثر من 15 ألف مدني، ونزوح أكثر من 9 ملايين شخص داخل البلاد.