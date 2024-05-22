في جلسة سرية.. نتنياهو يتخذ قرارا في الكنيست بشأن توزيع المساعدات في غزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونقلت الهيئة، اليوم الأربعاء، عن مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي قوله “لا نريد أن يقوم جنود الجيش الإسرائيلي أو حماس بذلك (توزيع المساعدات)”.

ولفت إلى أن “مقترحًا سابقًا طُرح لتوزيع هذه المساعدات عبر عناصر محلية في غزة لم ينجح”، دون تقديم توضيحات، ولم يفصح هانغبي عن جنسية الشركات الخاصة التي تدرس إسرائيل التعاقد معها.

فيما أوضحت هيئة البث أن حديث هانغبي جاء خلال جلسة مناقشة سرية للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، دون تحديد تاريخ انعقادها.

وتواجه إسرائيل ضغوطًا من جهات دولية عدة للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة، والتخفيف من قيودها التي أدت إلى وقوع القطاع، وخصوصًا مناطقه الشمالية، في براثن مجاعة تسببت في وفيات.

وحسب إعلام إسرائيلي، لا يريد نتنياهو أن تتولى (حماس) المسؤولية عن توزيع المساعدات، ولا منظمات دولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي يزعم أن موظفين فيها منتمون إلى (حماس).

كذلك حاولت إسرائيل مع جهات محلية في غزة لتولي مسؤولية توزيع المساعدات، لكن تلك الجهات رفضت، وتبحث عن بديل لذلك عبر شركات دولية يمكن لها السيطرة عليها وعلى طريقة إدارتها المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا على غزة خلّفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.