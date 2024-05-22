مسؤولة أممية للجزيرة مباشر: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل دوليا (فيديو)

قالت المقررة الأممية الخاصة بالحق في الصحة تلالنغ موفوانغ “آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جميع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بحق البنى التحتية والطواقم الطبية في قطاع غزة”.

وأضافت تلالنغ خلال مشاركتها في (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أنه مع استمرار العنف المسلح ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لأكثر من سبعة أشهر، لم يعد بالإمكان الحديث عن “حق أهل القطاع في الصحة”.

وتابعت “نسعى لأن تكون هناك مساءلة قانونية دولية لإسرائيل”.

وكشفت المقررة الأممية أنها توصلت إلى تقارير عديدة من أفراد ومنظمات إنسانية تحدثت عن انتهاكات ممنهجة يتعرض لها المدنيون في جميع أراضي قطاع غزة.

وقالت “كتبت لإسرائيل بصفتها عضوا في الأمم المتحدة، وطالبتها بالرد على التقارير المقدَّمة لكنها لم تستجب”.

وأوضحت المسؤولة الأممية “أعطينا إسرائيل فرصة لتقديم المعلومات المتوافرة لديها، لتقديم صورة متكاملة عن الوضع في قطاع غزة، ولذلك أدانتها المنظمات الأممية”.

وقالت إن ما يقع في غزة من قتل يومي يمثل اختبارا لإسرائيل والمجتمع الدولي، مؤكدة أن المعطيات المتوافرة حتى الآن تؤكد أن الحلفاء الغربيين يستغلون سلطاتهم السياسية والاقتصادية لحماية إسرائيل من المحاسبة القانونية الدولية.

وأضافت أنه لأول مرة “تكون لدينا جميع منظومات العدالة الدولية متوافرة لكننا نفتقد الإرادة الدولية لتفعيل هذه العدالة ومنظوماتها”.

وخلصت المسؤولة الأممية إلى القول بأن محكمة العدل الدولية قادرة على تحقيق هذا الرهان، وأن هذه المؤسسة الرقابية إلى جانب مؤسسات دولية أخرى مدعوة لتفعيل منظومات المحاسبة ضد إسرائيل بعد فشل الكثير من المحاولات في السابق.