وول ستريت جورنال: القوات الإسرائيلية تسيطر على نصف حدود غزة مع مصر

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية في رفح تسيطر على الأقل على نصف حدود قطاع غزة مع مصر.

وقال مسؤولون مصريون للصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يسعى للسيطرة على محور فيلادلفيا بنهاية الشهر الجاري، مع توسيع عملياته في رفح لملاحقة مقاتلي المقاومة.

وأضاف مسؤولون مصريون للصحيفة أن “الجيش الإسرائيلي يسيطر الآن على نحو 70% من ممر فيلادلفيا، الذي يفصل قطاع غزة عن مصر”، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء “إن القوات الإسرائيلية تسيطر على نصف المنطقة الحدودية، وإنها وصلت إلى حي البرازيل شرق رفح”.

كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “الجيش قام بمضاعفة عدد الألوية التي تعمل في منطقة رفح”.

ورفض الجيش الإسرائيلي طلب الصحيفة التعليق على هذه الخطوة.

أهمية محور فيلادلفيا

وتقول إسرائيل إن السيطرة على محور فيلادلفيا “ضروري لتحقيق هدفها في هزيمة حركة حماس المتحصنة في رفح”، على حد زعمها.

غير أن تحقيق هذا الهدف قد يعرض معاهدة السلام، التي وقعتها مصر وإسرائيل منذ 45 عامًا، للمخاطر، حيث تفرض المعاهدة قيودًا على عدد القوات التي يسمح بدخولها لهذه المنطقة الحدودية.

ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية الإجابة عن تساؤلات الصحيفة حول توجهها للسيطرة بالكامل على ممر فيلادلفيا، أو ما إذا كانت قد وضعت وقتًا محددًا لتحقيق هذا الهدف.

يذكر أن محور فيلادلفيا يقع بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود المصرية مع القطاع، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالًا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا، ويبلغ طوله نحو 14 كيلومترًا، وعرضه بضع مئات من الأمتار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين أن الجيش المصري قام بزيادة عدد قواته في شبه جزيرة سيناء، على الحدود مع قطاع غزة، لمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية.

وسبق أن تحدث المسؤولون الإسرائيليون مرارًا عن وجود شبكة من الأنفاق في هذه المنطقة تسمح لـ(حماس) بتهريب السلاح إلى قطاع غزة، فيما أكدت مصر مرارًا أنها قامت بتشديد إجراءات المراقبة على حدودها مع قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين المصري والإسرائيلي على اتصال، “لكنهما لا ينسقان العمليات في الوقت الحالي” في رفح.

نزوح أكثر من 800 ألف من رفح

وأسفرت الهجمات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي على رفح منذ بداية شهر مايو/أيار الجاري عن نزوح أكثر من 800 ألف فلسطيني، حسبما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وتوقف تدفق المساعدات عبر معبر رفح.

وأعلنت (الأونروا)، الأمس الثلاثاء، توقفها عن توزيع المساعدات الغذائية في رفح بسبب نقص الإمدادات والضغوط الأمنية، فيما حاولت الوكالة خلال الشهور الماضية إدخال المساعدات لأكثر من مليون من أهالي غزة اضطروا للنزوح إلى رفح قبل العمليات الأخيرة للجيش الإسرائيلي فيها.

وأجبرت الهجمات الإسرائيلية الآلاف من النازحين في رفح على النزوح مجددًا إلى منطقة المواصي، وهي شريط ضيق على ساحل المتوسط يفتقر إلى البنية الأساسية، ويعاني النازحون فيه من نقص حاد في الغذاء والمياه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 35 ألف شهيد، ونحو 80 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال، ونحو 10 آلاف مفقود تحت ركام المباني المدمرة، علاوة على دمار واسع في البنية الأساسية للقطاع.