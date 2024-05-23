ألمانيا: سنعتقل نتنياهو في حال صدور أمر من الجنائية الدولية

أكد ستيفان هيبيستريت، المتحدث باسم المسشتار الألماني أولاف شولز، أن ألمانيا سوف تعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال صدور أمر باعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستنفذ أمر الاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، قال هيبيستريت “بالطبع، نحن نلتزم بالقانون”.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب الاثنين الماضي من قضاة المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يؤآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ضغوط من السفير الإسرائيلي

وكان السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، طالب الحكومة الألمانية برفض شرعية المحكمة الجنائية الدولية بالكامل، بعد أن أصدر المدعي العام بها طلب اعتقال نتنياهو وغالانت.

وكتب بروسور على منصة إكس الثلاثاء مشيرا إلى أن القول إن إسرائيل “لديها الحق في الدفاع عن نفسها يفقد مصداقيته إذا كانت أيدينا مغلولة عندما نحاول الدفاع عن انفسنا”.

وكان وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث أيدي قال الثلاثاء إنهم سيضطرون إلى اعتقال نتنياهو وغالانت في حال قدومهما إلى الأراضي النرويجية إذا صدر أمر باعتقالهما من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ومع هذا الإعلان باتت النرويج أول بلد أوروبي يعلن عزمه اعتقال نتنياهو في حال صدور أمر باعتقاله.