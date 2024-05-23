إصابة 30 جنديا إسرائيليا بينهم 22 في قطاع غزة خلال 48 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 30 جنديا بينهم 22 في قطاع غزة خلال 48 ساعة، وذلك وفقا لمعطيات نشرها الجيش على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس.

وبحسب المعطيات فإن عدد الجنود الجرحى في صفوف الجيش -منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- وصل إلى 3573 ارتفاعا من 3568 يوم أمس.

ويكون بذلك، عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قد بلغ 5 جنود، إضافة إلى 25 جنديا كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأربعاء، إصابتهم في اليوم السابق.

وتشير المعطيات إلى أن 22 من هؤلاء الجنود أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي، ولم يوضح الجيش الإسرائيلي الموقع التي أصيب فيها باقي الجنود.

وطبقا للمعطيات التي نشرها الجيش، فإن 634 جنديا وضابطا قُتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي بينهم 282 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة التي شنّتها عقب عملية عسكرية مباغتة لحركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل فلسطينية، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.