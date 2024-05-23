الجيش المصري ينفذ مناورة بالذخيرة الحية ويؤكد مساندة الدولة للقضية الفلسطينية (فيديو)

أعلن الجيش المصري، الخميس، تنفيذ مناورة عسكرية بالذخيرة الحية، مع “تأكيده على قدرته على مواجهة أي تحديات”، ومساندة القاهرة للقضية الفلسطينية.

وأفاد الجيش في بيان، بأن وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي حضر تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي باستخدام الذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني الذي يقع في سيناء (شمال شرق)، في نطاق عملياته.

وقال المتحدث باسم الجيش غريب عبد الحافظ، في البيان، إن “المشروع يستمر عدة أيام، وحضره أيضًا الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية”.

كما حضر المرحلة الرئيسية من المناورة “عدد من المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين ورؤساء الجامعات المصرية”، وفق البيان.

وتضمنت المرحلة “إدارة أعمال القتال لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو، بمعاونة القوات الجوية، التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة”.

الاستعداد القتالي للقوات المسلحة

وفى ختام المرحلة الرئيسية من المناورة، قال وزير الدفاع إن “ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية للقوات المسلحة يقدم رسالة طمأنة للشعب المصري العظيم على قواته المسلحة واستعدادها القتالي الدائم”.

وقدّم الشكر لـ”رجال القوات المسلحة لما يبذلونه من جهود لمجابهة التحديات الراهنة وغير المسبوقة التي تستهدف الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية”.

وشدد على أن “القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تُفرض عليها بفضل قوة وتلاحم الشعب المصري وقيادته الوطنية.. والدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة الأمن القومي المصري”.

وأكد زكي على “الدور الهام والفعال الذي تقوم به الدولة المصرية لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ”.

التعامل بحكمة مع الموقف الحالي

وتابع أن “الموقف الحالي يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة، لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين”.

وقال إن “الحفاظ على سيناء لا يكتمل إلا بالتنمية الشاملة”.

ومنذ أشهر، تبذل مصر وقطر، بمشاركة الولايات المتحدة، جهود وساطة لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المتاخم لمصر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 35 ألف شهيد ونحو 80 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.