تغريم مجلة ألمانية عقب إجراء مقابلة بالذكاء الاصطناعي مع مايكل شوماخر

حصلت عائلة مايكل شوماخر على تعويض قدره 200 ألف يورو (216360 دولارا) من ناشري مجلة ألمانية طبعت “مقابلة” أُعدّت بالذكاء الاصطناعي، مع بطل العالم لسباقات (فورمولا 1) للسيارات سبع مرات.

وأكدت متحدثة باسم الأسرة، الأربعاء، حكم محكمة العمل في ميونيخ والتسوية التي أقرتها مجموعة فونكه الإعلامية، التي تنشر مجلة (دي اكتوايله)، دون الإدلاء بأي تعليق آخر.

وتمت إقالة رئيس تحرير المجلة العام الماضي، مع اعتذار فونكه لعائلة شوماخر.

ولم يظهر شوماخر (55 عاما) أسطورة فيراري، علنًا منذ أن أصيب إصابة خطيرة في الدماغ بحادث تزلج أثناء عطلة عائلية في جبال الألب الفرنسية في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وتحافظ عائلة شوماخر على خصوصية صارمة فيما يتعلق بحالة السائق السابق، حيث يقتصر الوصول إليه على المقربين منه.

ونشرت (دي اكتوايله) غلافا في إبريل/نيسان 2023 مع صورة لشوماخر مبتسمًا برفقة عنوان رئيسي يقول “مايكل شوماخر، المقابلة الأولى”.

🚨 | Michael Schumacher and his family have received 200,000€ in compensation after a magazine published an AI-generated interview with him.

The German magazine 'Die Aktuelle' promoted it as "the first interview" and "world sensation".#F1 pic.twitter.com/xFuJOkYxqk

— Fastest Pitstop (@FastestPitStop) May 22, 2024