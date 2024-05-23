داخلية غزة: اغتيال مساعد قائد الأمن الوطني أثناء جولة ميدانية

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد مساعد قائد الأمن الوطني إثر غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة غزة، صباح الخميس.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي “استشهد اللواء ضياء الدين الشرفا، مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء قيامه بجولة ميدانية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة صباح اليوم، وأصيب أربعة ضباط آخرين برفقته، ضمن قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء شعبنا في ظل العدوان”.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 91 فلسطينيًا وإصابة 21 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفًا و800 شهيد، و80 ألفًا و11 مصابًا.