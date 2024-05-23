شاب لبناني يروي للجزيرة مباشر ما دار بينه وبين مذيع القناة 12 الإسرائيلية (فيديو)

في واقعة أثارت ضجة واسعة في لبنان، رد موظف بأحد الفنادق في منطقة الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت، بشكل حاسم لمحاولة مذيع من القناة 12 الإسرائيلية استفزازه عبر اتصال هاتفي.

وفي تفاصيل الحادثة، اتصل المذيع الإسرائيلي بالفندق على ما يبدو بغرض السخرية، عارضًا النزوح إليه بسبب الحرب، لكن الموظف أيوب صالح قال للمذيع: “روح على جهنم”.

وأكد صالح أن المكالمة المفاجئة لم تربكه، معتبرًا أن رده كان أمرًا بديهيًا في مواجهة محاولة الاستفزاز الإسرائيلية.

تحية للأخ الموظف وادارة فندق #Caesars_Park_Hotel

اتصال من القناة الـ12 العبريه بأحد فنادق بيروت، وهكذا كان الرد من قبل الموظف ..

روح ع جهنم😎 @xpmov

شكرا علي مجهود الترجمه pic.twitter.com/kABn86wm0b — 𝒲𝐿𝒶 𝓉𝒶𝓏𝒶𝓁 ولا تــــــــــــــــــــزل (@WlaTazal) May 22, 2024

من جهته، علّق أنور أبو نجم، صاحب الفندق، على الواقعة بقوله إن “للخمسين ألف إسرائيلي مكانًا في لبنان، ولكن تحت الأرض”، في إشارة إلى رفض أي وجود إسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

وتشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تصعيدًا عسكريًا مستمرًا وغارات متبادلة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبعد انتشار مقطع “الفيديو” لواقعة الموظف على نطاق واسع، تلقى الفندق العديد من المكالمات المهنئة التي أشادت بجرأة صالح ووطنيته في التصدي للمحاولة الإسرائيلية “الاستفزازية”.