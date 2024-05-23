كتيبة إسرائيلية متهمة بانتهاكات في الضفة الغربية تتوغل في بيت حانون شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن كتيبة “نيتسح يهودا” التي تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها لانتهاكها حقوق الإنسان بالضفة الغربية، بدأت في الأيام الأخيرة، عملية توغل دقيقة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب، اليوم الخميس، “بدأت كتيبة نيتسح يهودا، تحت قيادة اللواء الشمالي خلال الأيام الأخيرة، عملية توغل دقيقة في منطقة بيت حانون”.

“وحدة لليهود المتشددين”

وكتيبة “نيتسح يهودا” التي هددت واشنطن في الآونة الأخيرة بفرض عقوبات عليها، تأسست عام 1999 كوحدة عسكرية خاصة لليهود المتشددين (الحريديم) وجميع الجنود والضباط فيها رجال.

و”نيتسح يهودا” بالعبرية هي “يهودا الأبدي”، وكانت تعرف سابقا باسم “ناحال حريدي”، وهي كتيبة تسمح لليهود المتدينين بالانخراط في الجيش في جو يتوافق مع معتقداتهم الدينية.

وفي أواخر إبريل/نيسان الماضي نقل المراسل الدبلوماسي لموقع (واللا) الإخباري باراك لافيد عن 3 مصادر أمريكية لم يسمها، أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقوبات لكتيبة نيتسح يهودا، على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وأثار التقرير حالة من الغضب وصلت حد الفزع في تل أبيب، وشنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هجوما غير مسبوق على واشنطن، اعتبر خلاله أن التوجه إلى فرض عقوبات على كتيبة في الجيش الإسرائيلي هو “قمة السخافة والتدني الأخلاقي”.

وستكون هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تفرض فيها الإدارة الأمريكية عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة، بحسب المصدر.

وقال الجيش في تصريحه “خلال النشاط في هذه المنطقة (شمال قطاع غزة) يوم الأربعاء، قتل ثلاثة من جنود الجيش الإسرائيلي الذين سُمح بنشر أسمائهم”.

وأضاف قائلا “تواصل القوات القتال في المنطقة حيث هاجمت أهدافًا معادية عديدة بالتعاون مع سلاح الجو، منها موقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع، ومبنى عسكري ومواقع قنص” بحسب ما ادعى البيان.

ويقول الجيش الإسرائيلي في بياناته إن قواته تنشط في رفح وجباليا إضافة إلى بيت حانون.

القسام تقنص 3 جنود في بيت حانون

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قد نشرت أمس مقطعًا مصورًا لاستهداف 3 جنود من الجيش الإسرائيلي بينهم ضابط في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ونشرت القسام في بيان، أمس الأربعاء، عبر منصة تلغرام، مشاهد لما قالت إنه “قنص 3 جنود صهاينة بينهم ضابط شمال بيت حانون بشمال قطاع غزة”.