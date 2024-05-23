مداهمات واعتقالات.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات في الضفة الغربية

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات طالت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، في حين تصدى شبان فلسطينيون للقوات الإسرائيلية واندلعت مواجهات.

وداهم الجيش الإسرائيلي مدن نابلس وقلقيلية (شمالا) ومدينة رام الله (وسطا) وبلدات بمحافظتي الخليل وبيت لحم (جنوبا) وأريحا (شرقا)، حيث اندلعت مواجهات مع عشرات من الفلسطينيين، استخدم فيها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

اختناق بالغاز السام

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقتي المثلث وشنة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت اتجاه المواطنين؛ مما تسبب في إصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.

ووقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، حيث نفذ الجيش مداهمة لمدينة نابلس ومخيم عين بيت الماء في المدينة.

#متابعة | قوات الاحتلاال تعتقل الشاب محمود ناصر الهوارين خلال اقتحامها مدينة الظاهرية جنوب الخليل pic.twitter.com/pWz4Eunn2M — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 23, 2024

وفي محافظة بيت لحم، شنّ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت نحو 10 مواطنين، وفتّش منازل المواطنين وبعثر محتوياتها.

ونفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات مماثلة طالت مخيم عقبة جبر قرب أريحا، وبلدتي بيت فجار وحوسان بمحافظة بيت لحم، ومدينتي الخليل وقلقيلية، واعتقل خلال المداهمات عددا من الفلسطينيين.

اقتحام محافظة الخليل

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين من بلدة الظاهرية بعد أن داهمت عدة بلدات في المحافظة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال داهمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل واعتقلت شخصين، وفتشت عدة منازل في البلدة وعبثت بمحتوياتها.

#صورة | قوات الاحتلاال تعتقل الشاب عبد الرحمن البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله فجر اليوم pic.twitter.com/9PXgsYP9bj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 23, 2024

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة السموع جنوبا، وبيت عوا جنوب غرب الخليل، وعدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما، وقامت بتخريب وتكسير أبواب المحال التجارية في سوق مخيم عقبة جبر، أثناء عملية الاقتحام.

🔴 قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بلدة بيت فجار فجر اليوم، وعرف من بين المعتقلين: ◾نائل ربحي طقاطقة

◾ نادر ربحي طقاطقة

◾الأسير المحرر عاطف محمد الكار

◾الأسير المحرر علي محمد علي طقاطقة

◾أحمد عايش خليل إبراهيم ثوابتة

◾شكيب عبد الجميل حسن طقاطقة

◾محمد عبد الجميل حسن… pic.twitter.com/kiUIU9sDmR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 23, 2024

اندلاع مواجهات شمال القدس

واندلعت مواجهات، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام شمال القدس، وتمركزت تلك القوات وسط البلدة، وعند دوار الشهداء واقتحمت بنك فلسطين.

وقالت (وفا) إن الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز السام اتجاه المحلات التجارية ومنازل المواطنين، وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية البلدة، واعتقلت مواطنَين.

وفي هذا السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بلدتي يعبد وعرابة في جنين، وأفادت مصادر أمنية ومحلية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وعرابة، وشنت حملة تفتيش واسعة.