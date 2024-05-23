وسائل إعلام إسرائيلية: مكتب نتنياهو يوجه بتجديد الاتصالات بشأن صفقة الأسرى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن صباح اليوم الخميس، أنه قد تم توجيه الفريق المفاوض لتجديد الاتصالات بشأن صفقة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية “أبلغ مكتب رئيس الوزراء، أنه تم توجيه الفريق المفاوض لتجديد الاتصالات بشأن صفقة الاختطاف، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء الحربي”.

ودفع معظم أعضاء مجلس الوزراء الحربي إلى تجديد المفاوضات، وفي الوقت نفسه قام اللواء نيتسان ألون، المسؤول عن ملف المختطفين نيابة عن الجيش الإسرائيلي، بصياغة وثيقة تعديل الصفقة.

وقالت القناة الإسرائيلية إن الإعلان الصادر من مكتب نتنياهو لم يحدد كيف تنوي إسرائيل استئناف الاتصالات، وكيف سيدفع فريق التفاوض قدما المفاوضات التي توقفت في الأسابيع الأخيرة.

اجتماع مجلس الحرب

واجتمع الليلة الماضية أعضاء مجلس الوزراء الحربي والحكومة الموسعة لمناقشة صفقة الأسرى، وأشارت القناة إلى أن المسؤول عن قضية الأسرى قام بتجميع وثيقة تتضمن تعديلات على الرد الإسرائيلي على الاقتراح، بهدف معرفة كيفية تأجيل قضية وقف إطلاق النار.

وجاء قرار مجلس الوزراء على خلفية نشر فيديو لعملية الأسر، وقالت إن والد إحدى الأسيرات خاطب نتنياهو قائلًا “أسمعك فقط تقول ما لا يجوز، قل لي ما هو نعم! أريد ابنتي في المنزل، عليك أن تفعل ذلك”.

“مجتزأ وتم التلاعب فيه”

من جانبها قالت حركة حماس في بيان أمس الأربعاء، إن مقطع الفيديو المزعوم الذي تداوله إعلام إسرائيلي على أنه لأسر الحركة مجندات إسرائيليات في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مجتَزَأ وتم التلاعب به.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق الأربعاء، مقطع فيديو قالت إنه يُظهر أسر مقاتلين من حماس 7 مجندات إسرائيليات في 7 أكتوبر، وهو المقطع الذي أثار، ضجة واسعة في الشارع الإسرائيلي والمنظومة السياسية بإسرائيل.

وأكدت حماس، في بيانها، أنَّ المقطع المصور الذي يتم تداوله عبر الإعلام الإسرائيلي هو مقطع مجتَزَأ وتم التلاعب به، ولا يمكن التأكّد من صحة ما ورد فيه.

واعتبرت أن تداول هذا المقطع في هذا التوقيت يأتي في سياق محاولات الاحتلال الفاشلة، لتشويه صورة مقاومة شعبنا الباسلة، عبر بث الروايات الملفّقة التي ثبت بالأدلة كذبها عبر أكثر من محفل وتحقيق إعلامي.

وأوضحت أن المشاهد في المقطع تعرض صورًا لمجندات في موقع عسكري تم أسرهن خلال عملهن في قيادة فرقة غزة، وظهورهن بالزي المدني لأنهن خلال فترة الراحة، خاصة أن الهجوم كان في الصباح الباكر من يوم السبت 7 أكتوبر، وهو يوم الإجازة لديهن.

قبول حماس فاجأ إسرائيل

وفي 6 مايو/أيار، أعلنت حماس قبولها شروط صفقة الأسرى، وفي هذا الصدد قالت قناة إسرائيلية رسمية، إن إسرائيل فوجئت بشدة بتلقي رد إيجابي من حركة حماس على مقترح بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وجاء ذلك بحسب ما أوردته قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية بعد وقت قصير من إعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس موافقتها على مقترح للهدنة قدمته الدول الوسيطة.