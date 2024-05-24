إنقاذ طفلين جرفتهما السيول في شوارع العاصمة أنقرة (فيديو)

أنقذ سكان في العاصمة التركية أنقرة طفلين جرفتهما الفيضانات التي سببتها الأمطار في منطقة “يني محلة”، الجمعة.

الطفل سيف السلو وشقيقته نغم السلو، اللذان كانا يلعبان في الخارج أثناء هطول الأمطار، جرفهما التيار واصطدما بإطار سيارة كانت تنتظر على الطريق، قبل أن يتم إنقاذهما بمساعدة المواطنين في المنطقة.

وقدّم طاقم إحدى عيادات الأسنان القريبة في المنطقة الإسعافات الأولية للطفلين، لا سيما الفتاة التي تم إنقاذ حياتها عن طريق إنعاش القلب قبل إرسالها إلى المستشفى بسيارة الإسعاف.