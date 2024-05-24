الجيش الإسرائيلي: استعادة جثامين 3 من الأسرى شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه استعاد جثث 3 من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة.

وذكر الجيش في بيان أنه استعاد جثث (حنان يابلونكا، وميشل نيسنباوم، وأوريون هرناندز) الليلة الماضية بعملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام في جباليا بشمال القطاع، حيث كان القتال محتدما الأيام الماضية.

وقال إنه تم التحقق من هويات الجثث بأيدي جهات طبية في المعهد الوطني للطب العدلي والشرطة الإسرائيلية.

“معلومات استخبارية”

ولم يذكر الجيش تفاصيل مقتل الأسرى، واكتفى بقوله في البيان “بناء على معلومات استخبارية عالية المصداقية متوفرة لدينا، تبيّن أنهم قُتلوا خلال هجوم 7 أكتوبر حيث تم اختطافهم من منعطف مفلسيم إلى غزة على يد مسلحي حماس”.

وأوضح أنه تم انتشال الجثامين الليلة الماضية “في عملية ليلية قامت بها قوات الجيش تحت قيادة الفرقة 98 مع الوحدة 504 ووحدة يهالوم الهندسية وجنود وحدة خاصة تابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية وأخرى لجهاز الأمن العام في حي جباليا”.

إعادة الأسرى

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صدر باللغة العربية “يلقى على عاتقنا واجب وطني وأخلاقي ببذل كل ما في وسعنا من أجل إعادة مختطفينا، وهو ما نقوم به”.

وأضاف “أشيد بقوات الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التي تصرفت بشجاعة كبيرة في قلب أراضي العدو من أجل إعادتهم إلى عائلاتهم وإلى قبر إسرائيل”.

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن فرص إعادة الأسرى المحتجزين من غزة تتضاءل كل يوم و”يجب عمل كل شيء لإعادتهم”.

وأضاف أن هناك 125 من الأسرى لا يزالون في غزة، وقال “ومع مرور كل يوم، تتضاءل فرص إعادتهم إلى منازلهم، ويجب عمل كل شيء لإعادتهم في أسرع وقت ممكن”.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في السابق استعادة بعض جثث الأسرى الذين قُتلوا بسبب قصف غزة أو لقوا مصرعهم في بداية عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.