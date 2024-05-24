تركيا.. مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار داخل مقهى في إسطنبول

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن 3 أشخاص قتلوا واصيب 5 آخرون، مساء الخميس، في شجار بمنطقة أوسكودار، في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وأشارت إلى أن فرق الشرطة والبحث الجنائي وصلت إلى مكان الواقعة في منطقة أوسكودار، وبدأت بالتحقيقات لمعرفة خلفية الحادث وأسبابه.

من جانبه أصدر مكتب والي إسطنبول بيانا جاء فيه، “في حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، تحولت مشاجرة بين مجموعتين، في مقهى، بشارع أيازما بمنطقة أونالان التابعة لمنطقة أوسكودار، إلى نزاع مسلح”.

ووفقا لوكالة الأناضول، فإن شجاراً اندلع بين أطفال مجموعتين في منطقة أونالان لسبب غير معروف. وبعد الشجار، اجتمعت المجموعات في المقهى الواقع في شارع أيازما، بمشاركة كبار العائلة. ومع تصاعد النقاش في الاجتماع، اندلع نزاع مسلح بدأ في المقهى وامتد إلى الشارع.

وفور إخطارها، تم إرسال فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى المنطقة، وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى القريب من المكان فيما بدت حالتاهما خطيرة.

واتخذت فرق الشرطة إجراءات أمنية واسعة النطاق في المنطقة، وأغلقت الشارع الذي شهد الواقعة أمام حركة المرور.