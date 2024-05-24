تلال القمامة تهدد حياة النازحين بمخيم المواصي في خان يونس (فيديو)

يعاني عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين بمخيم المواصي في خان يونس من مخاطر صحية بسبب تراكم القمامة، حيث يعيشون وسط أكوام متراكمة تعذر التخلص منها بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض.

وأصبحت المنطقة، التي صنفتها إسرائيل كمنطقة آمنة، مكتظة للغاية في الأسابيع الأخيرة، مع توسع العمليات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي القطاع، وكان جيش الاحتلال قد أمر سكان شمال القطاع مع بداية الحرب التوجه إليها.

بين الخيام تظهر جبال من القمامة والنفايات تحت أشعة الشمس الحارقة، ما يجعلها سببًا رئيسًا للأمراض بحسب السكان هناك، حيث تقول شفاء بربخ: “بسبب هذه القمامة، نأخذ الأطفال إلى النقطة الطبية كل يوم دون جدوى”، وتضيف أن طفلها يعاني من التهاب الكبد، لكنها لا تستطيع حتى تأمين الغذاء الأساس له.

فيما أضافت النازحة مليحة النمنم: “الحياة هنا مرهقة للغاية، وبسبب القمامة لا نستطيع النوم بسبب الرائحة، والشاحنات تأتي وتذهب على مدار 24 ساعة”، وتضيف أنها قلقة بشأن ابنتها المعاقة التي طورت أمراض جلدية بسبب الحشرات بحسب تعبيرها: “الذباب موجود على مدار 24 ساعة داخل الخيام”.

ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، يؤوي مخيم المواصي في خان يونس ما لا يقل عن 450 ألف فلسطيني نازح، فيما يفتقر المخيم الساحلي الوعر إلى أدنى المرافق مثل الآبار أو المراحيض.