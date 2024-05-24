سرايا القدس: الاستيلاء على طائرتي استطلاع إسرائيليتين (فيديو)

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة أنها استولت على طائرتي استطلاع، تابعتين لقوات المشاة الإسرائيلية بعد قيامهما بمهام استخبارية داخل خان يونس.

ونشرت سرايا القدس مقطع فيديو خاص بالعملية التي قامت بها وكتبت تعليقا قائلة “مشاهد من إسقاط طائرة مسيرة في محاور لواء خان يونس ضمن معركة طوفان الأقصى”.

“ضمن معركة طوفان الأقصى”

وأظهر مقطع الفيديو أحد المقاتلين وهو يتحدث شارحا وقال “ضمن معركة طوفان الأقصى قام المجاهدون بالاستيلاء على طائرتي استطلاع، تابعتين لقوات المشاة بعد قيامهما بمهام استخبارية داخل خان يونس”.

وقال المقاتل -من سرايا القدس- لواء خان يونس “من هنا نقول للعدو المجرم إننا لكم بالمرصاد برا وبحرا وجوا، ولن تنعم بالأمن والأمان ما لم يعشه أبناء الشعب الفلسطيني”

وأظهرت لقطات الفيديو، طائرتين مسيرتين أمام المقاوم الفلسطيني الذي قام بالتعليق على مقطع الفيديو الذي نشرته سرايا القدس- لواء خان يونس.

التصدي للجيش الإسرائيلي

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الخميس تنفيذه عمليات قتالية جنوب قطاع غزة وشماله، فيما أكدت فصائل فلسطينية مواصلة تصديها له عبر استهداف جنوده وآلياته.

ومنذ 6 من مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

كما تسبب الهجوم بتهجير نحو مليون فلسطيني من رفح، حسبما ذكرت الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم نحو 1.5 مليونا، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.

وفي 12 من مايو/أيار، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية بمخيم جباليا وبعض المناطق المحيطة به، قبل أن يعلن في الـ15 من الشهر ذاته توسيع هذه العملية بعد مواجهة قواته معارك شرسة.

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، في سلسلة بيانات عبر تلغرام، مواصلة التصدي للجيش الإسرائيلي في محاور التوغل المختلفة بغزة، وخاصة رفح وجباليا، بما شمل استهداف جنود وآليات ومن بينها دبابات.