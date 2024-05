شرطي أمريكي لمتظاهرين داعمين لغزة: أُؤيّد قتلكم جميعًا (فيديو)

وثّق طلاب جامعيون داعمون لفلسطين، هجومًا لفظيًّا من شرطي أمريكي عليهم خلال المظاهرات، قائلا إنه يؤيد قتلهم جميعًا.

وكان طلاب ومؤيدون لغزة يتظاهرون خلال حفل تخرج في كلية جزيرة ستاتن بجامعة مدينة نيويورك، مساء أمس الخميس، فاعتدى عليهم متظاهرون مؤيدون لإسرائيل.

واستغاث الطلاب الذين كانوا يهتفون لفلسطين خلال حفل التخرج، بالشرطي الذي ظهر من شارته أنه رقيبٌ يدعى دونالد جيرارد، مطالبين إيّاه بالقيام بمهامه الوظيفية في حماية الخريجين يوم حفلهم، فامتنع عن ذلك.

وعاتبَه أحد الطلاب ضابط الأمن العام قائلًا: “إنك بهذا الموقف تُؤيّد الإبادة الجماعية ومرتكبيها”، ليأتي ردّ ضابط الأمن العام الذي أثار غضب الحضور ورواد المنصات، عندما قال: “نعم أنا أُؤيّد الإبادة الجماعية، وأُؤيّد قتلكم جميعًا يا رفاق… ماذا في ذلك؟”.

فردت عليه إحدى الطالبات المشاركات في التظاهرة “إذا أنت تؤيد قتلنا جميعًا.. لقد سجلت مداخلتك بالكامل”. وبعدها انهال الحضور على الشرطي بالسبّ بعد محاولتهم تذكيره بأنه ضابط ودوره حماية أمنهم.

City University of NY public safety officer just said “I support killing all you guys” to a group of students who walked out of the graduation at the College of Staten Island. pic.twitter.com/CT0pOqAHiV

— Hebh Jamal (@hebh_jamal) May 23, 2024