على طريقة أفلام هوليود.. سائق يدهس رجل مرور هربًا من “المخالفة” (شاهد)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع فيديو يوثق لحظة دهس سائق سيارة لرجل مرور، على طريقة أفلام هوليود؛ مما جدد حديث المدونين حول ارتفاع وتيرة ظاهرة دهس رجال المرور.

ونشرت منصات محلية، أمس الأربعاء، مشهدا يظهر دهس سائق سيارة رجل مرور بطريقة صادمة، إذ سقط الشرطي على الأرض بعد أن زاد السائق السرعة ثم لاذ بالفرار، لافتين إلى أن سبب الحادث هو تحرير مخالفة مرورية للسائق لسيره عكس الاتجاه.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد من تصرف السائق المتهور، وطالبوا بمحاسبته بأشد العقوبات. كما أثار الحادث جدلًا واسعًا حول سلوكيات القيادة المتهورة في العراق، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لردع المخالفين.

وعلق المدون محمد قاسم في تدوينة عبر منصة إكس متسائلا عن استمرار الظاهرة “إلى متى نرى هذه اللقطات والتصرفات الهمجية من السائقين اتجاه رجال المرور؟”.

لحظة قيام سائق سيارة "ماليبو" بدهس شرطي مرور قرب مول في كركوك… الى متى وهاي اللقطات نشوفها تصرفات همجية من السائقين اتجاه رجال المرور. pic.twitter.com/9FUCOZnJe7 — محمد قاسم (@abo_jassem_83) May 22, 2024

وقال الصحفي جاسم الشمري “ينبغي محاسبة الشرطي مع السائق، عليك تطبيق القانون بطريقة حضارية، ما معنى أن يركب شرطي المرور على سيارة السائق المخالف؟ واجبك المخالفة بالورق فقط وهذا نوع من الانتحار وتعقيد للأمور. تعلموا تطبيق القانون بطريقة مهذبة. يجب تقديم السائق للعدالة وشرطي المرور أيضا”.

ينبغي محاسبة الشرطي مع السائق! أنت عليك تطبيق القانون بطريقة حضارية! ما معنى أن يركب شرطي المرور على سيارة السائق المخالف؟

أنت واجبك المخالفة بالورق فقط، وهذا نوع من الانتحار، وتعقيد للأمور، تعلموا تطبيق القانون بطريقة مهذبة وحضارية!

يجب تقديم السائق للعدالة، وشرطي المرور أيضا! https://t.co/zFFb06aUTE — د. جاسم الشمري (@dr_jasemj67) May 22, 2024

وكتب المدون مصطفى الدليمي “رجل المرور واجبه تسجيل غرامات للمخالفين وفك الاختناقات وتسهيل أمر الحالات الطارئة، الموضوع زاد عن حده، في العراق المرور باقي بس يصير قاضي، ثقفوا رجال المرور وجميع قواتنا الأمنية بالواجب المكلف به فقط”.

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رجل المرور واجبه تسجيل غرامات للمخالفين و فك الاختناقات و تسهيل امر الحلات الطارئه الموضوع زاد عن حده

في العراق المرور باقي بس يخلي ميز ويصير قاضي ثقفوا رجال المرور و جميع قواتنا الامنية بالواجب المكلف به فقط https://t.co/8iAiQolLSP — مصطفى الدليمي (@Mustafa3_aldola) May 22, 2024

من جهته، أعلن مدير دائرة العلاقات في وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، القبض على متهم قام بدهس رجل مرور بعد نصف ساعة من مطاردته في كركوك وضبط سيارته، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه قبيل إحالته إلى المحكمة المختصة.

وأجرى وفد من مديرية مرور كركوك زيارة للمستشفى للاطمئنان على صحة شرطي المرور طه عبد السلام محمد بعد إلقاء القبض على السائق.

من جهته، قال شرطي المرور طه عبد السلام في تصريح تلفزيوني إن السائق حاصره بطريقة أجبرته على الصعود فوق السيارة لتفادي إصابة أكبر.