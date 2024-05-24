فنان كوميدي فرنسي يذرف الدموع على الهواء حزنا على غزة (فيديو)

لم يتمالك الفنان الكوميدي الفرنسي راغنر لوبريتون نفسه أثناء حديثه عن مأساة الفلسطينيين والعدوان الإسرائيلي على المدنيين المحاصرين في قطاع غزة وذرف الدموع متأثرًا بما يحدث هناك من جرائم وعمليات قتل.

وقال لوبريتون خلال مقابلة مع برنامج “كليك” عبر قناة “كنال بلس” الفرنسية: “لا يمكننا الاستمرار هكذا صامتين. ما يحدث في فلسطين ليس طبيعيًا. أنا أقول ما أشعر به. إنه فضيحة!”.

وواصل الفنان الفرنسي حديثه وهو يذرف الدموع في البرنامج الفني الحواري قائلًا: “لقد شاهدنا جميعًا الرد الإسرائيلي وهذه المذبحة التي تجري تحت أعنينا. لا يمكننا البقاء والتصرف وكأن الأمور ما زالت طبيعية”.

"Je ne peux pas avoir une vie normale en assistant à ces horreurs" L’émotion de Ragnar Le Breton face à l’actualité. pic.twitter.com/kvHNfKZ6iQ — CLIQUE (@cliquetv) May 22, 2024

وشدد قائلًا “هل سيؤدي ذلك إلى خسارتي لعقود عمل؟ لا يهمني! ذلك”.

وتابع الفنان الفرنسي: من موقعي كأب أجد صعوبة كبيرة في مشاهدة هذا العدد من الأطفال الذين ماتوا ويموتون في غزة، مؤكدًا أن الأمر مروع ويجب أن يتوقف فورًا.

ودعا الفنان الفرنسي إلى ضرورة وقف الحروب في العالم بما يساعد على إيجاد حياة مشتركة توحد البشر.

يذكر أن الفنان الفرنسي راغنر لوبريتون فكاهي وممثل وممارس للفنون القتالية المختلطة ولاعب كرة سلة، وهو معروف في الأوساط الفنية الفرنسية بنزاهته السياسية ومواقفه تجاه قضايا الإنسان في العالم.