قصف إسرائيلي عنيف وسط خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي غزة (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة حالة من الهلع في خيام النازحين بمنطقة المواصي في خان يونس، الجمعة، بالقرب من مدينة أصداء جنوب قطاع غزة، بعد تعرضها لغارات إسرائيلية.

وألحق القصف الإسرائيلي أضرارًا بالغة بخيام المقيمين في منطقة المواصي، التي نزح إليها عشرات الآلاف من رفح، مع بداية عمليات الجيش الإسرائيلي في المدينة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي هجومًا على رفح في مطلع شهر مايو/أيار الجاري، حيث كان يقيم أكثر من مليون فلسطيني، اضطروا للنزوح من مناطق مختلفة في قطاع غزة.

آلاف النازحين من رفح

غير أن هجمات الجيش الإسرائيلي في رفح أجبرت أكثر من 800 ألف فرد على الخروج من المدينة، وذلك وفق ما ذكرته وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 35 ألف شهيد ونحو 80 ألف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، ونحو 10 آلاف مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي.

وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح.