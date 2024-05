مظاهرة بالأحذية في هولندا للتذكير بالضحايا الأطفال في غزة

شهدت مدينة لاهاي الهولندية، وقفة تضامن مع أطفال غزة، حيث تم وضع آلاف الأحذية للفت الأنظار إلى ضحايا قطاع غزة من الأطفال الذين استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية.

ونظّم وقف “ازرع شجرة زيتون” أمس الخميس الفعالية للتذكير بآلاف الأطفال الذين قُتلوا في قطاع غزة بأيدي الجيش الإسرائيلي، في العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

وحضر الفعالية العديد من موظفي الوزارات الهولندية إلى جانب العاملين في قطاع الصحة والجهاز القضائي.

وقُرئت خلال الفعالية أسماء وأعمار آلاف الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة، وقام متطوعون بتوزيع كتيبات تروي ما يحدث في غزة من مأساة.

وقالت مديرة مؤسسة “ازرع شجرة زيتون” إستر فان دير موست، إنهم نظموا هذه الفعالية للمرة السادسة في هولندا، وأضافت أنهم بدؤوا بـ”8 آلاف حذاء”.

Delft University in the Netherlands joins the global student movement in solidarity with Gaza, demanding an end to the Israeli genocide.

Credit: EPAL pic.twitter.com/uq3TbxcVHL

— Quds News Network (@QudsNen) May 23, 2024