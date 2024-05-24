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مظاهرة بالأحذية في هولندا للتذكير بالضحايا الأطفال في غزة

فعالية في هولندا للتذكير بضحايا الحرب الإسرائيلية من الأطفال
24/5/2024-|آخر تحديث: 24/5/202403:47 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت مدينة لاهاي الهولندية، وقفة تضامن مع أطفال غزة، حيث تم وضع آلاف الأحذية للفت الأنظار إلى ضحايا قطاع غزة من الأطفال الذين استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية.

ونظّم وقف “ازرع شجرة زيتون” أمس الخميس الفعالية للتذكير بآلاف الأطفال الذين قُتلوا في قطاع غزة بأيدي الجيش الإسرائيلي، في العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

ضباط شرطة يقفون قرب متظاهرين مؤيدين لغزة خارج جامعة أمستردام (رويترز)

“ازرع شجرة زيتون”

وحضر الفعالية العديد من موظفي الوزارات الهولندية إلى جانب العاملين في قطاع الصحة والجهاز القضائي.

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وقُرئت خلال الفعالية أسماء وأعمار آلاف الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة، وقام متطوعون بتوزيع كتيبات تروي ما يحدث في غزة من مأساة.

وقالت مديرة مؤسسة “ازرع شجرة زيتون” إستر فان دير موست، إنهم نظموا هذه الفعالية للمرة السادسة في هولندا، وأضافت أنهم بدؤوا بـ”8 آلاف حذاء”.

الشهداء الأطفال

وأشارت إلى أن عدد الشهداء من الأطفال في ذلك الوقت كان 8 آلاف، والآن تجاوزت أعداد الأطفال الشهداء أكثر من 15 ألف شهيد.

وأكدت إستر فان دير موست، أن هذا شيء لم يسبق له مثيل من قبل، وقالت إن هذه إبادة جماعية، مشيرة إلى أن الكثير من الأطفال في غزة أصبحوا يتامى “ويجب أن تتوقف هذه الإبادة الجماعية”.

وخلال الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، استشهد نحو 35 ألفًا و709 فلسطينيين، بينهم ما لا يقل عن 15 ألفًا و103 أطفال و9 آلاف و849 امرأة.

الحراك الطلابي

وشهدت هولندا الأسابيع الماضية حراكا، حيث بدأت مجموعة من الطلاب اعتصامًا داخل جامعة أمستردام بالعاصمة الهولندية، تضامنًا مع الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية وتنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة.

وكشف الطلاب عن مجموعة من المطالب من أجل إنهاء الاعتصام، تضمنت 3 مطالب رئيسية، على رأسها الكشف عن علاقات الجامعة مع المؤسسات والشركات الإسرائيلية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، وكذلك الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين ضرورة الامتثال الكامل لحرية المعلومات.

واشترط الطلاب في مطلبهم الثاني -وهو المقاطعة- وقف جميع أشكال التعاون الأكاديمية مع المؤسسات الإسرائيلية التي تدعم الاحتلال.

أما المطلب الثالث، فهو وقف جميع العقود مع الشركات الإسرائيلية، وسحب الاستثمار من الشركات الدولية والصناديق التي تدعم الاحتلال.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر