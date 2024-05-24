مظاهرة بالأحذية في هولندا للتذكير بالضحايا الأطفال في غزة

شهدت مدينة لاهاي الهولندية، وقفة تضامن مع أطفال غزة، حيث تم وضع آلاف الأحذية للفت الأنظار إلى ضحايا قطاع غزة من الأطفال الذين استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية.

ونظّم وقف “ازرع شجرة زيتون” أمس الخميس الفعالية للتذكير بآلاف الأطفال الذين قُتلوا في قطاع غزة بأيدي الجيش الإسرائيلي، في العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

“ازرع شجرة زيتون”

وحضر الفعالية العديد من موظفي الوزارات الهولندية إلى جانب العاملين في قطاع الصحة والجهاز القضائي.

وقُرئت خلال الفعالية أسماء وأعمار آلاف الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة، وقام متطوعون بتوزيع كتيبات تروي ما يحدث في غزة من مأساة.

وقالت مديرة مؤسسة “ازرع شجرة زيتون” إستر فان دير موست، إنهم نظموا هذه الفعالية للمرة السادسة في هولندا، وأضافت أنهم بدؤوا بـ”8 آلاف حذاء”.

Delft University in the Netherlands joins the global student movement in solidarity with Gaza, demanding an end to the Israeli genocide. Credit: EPAL pic.twitter.com/uq3TbxcVHL — Quds News Network (@QudsNen) May 23, 2024

الشهداء الأطفال

وأشارت إلى أن عدد الشهداء من الأطفال في ذلك الوقت كان 8 آلاف، والآن تجاوزت أعداد الأطفال الشهداء أكثر من 15 ألف شهيد.

وأكدت إستر فان دير موست، أن هذا شيء لم يسبق له مثيل من قبل، وقالت إن هذه إبادة جماعية، مشيرة إلى أن الكثير من الأطفال في غزة أصبحوا يتامى “ويجب أن تتوقف هذه الإبادة الجماعية”.

وخلال الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، استشهد نحو 35 ألفًا و709 فلسطينيين، بينهم ما لا يقل عن 15 ألفًا و103 أطفال و9 آلاف و849 امرأة.

Universitas Delft di Belanda bergabung dengan gerakan Mahasiswa Global dalam solidaritas dengan Gaza, menuntut diakhirinya genosida Israel. Kredit: EPAL ❤️🇵🇸 pic.twitter.com/X82FBBytN2 — 💞🌹A҉ L҉ E҉ A҉🌹💞 (@Ta4leaHayam1) May 24, 2024

الحراك الطلابي

وشهدت هولندا الأسابيع الماضية حراكا، حيث بدأت مجموعة من الطلاب اعتصامًا داخل جامعة أمستردام بالعاصمة الهولندية، تضامنًا مع الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية وتنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة.

وكشف الطلاب عن مجموعة من المطالب من أجل إنهاء الاعتصام، تضمنت 3 مطالب رئيسية، على رأسها الكشف عن علاقات الجامعة مع المؤسسات والشركات الإسرائيلية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، وكذلك الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين ضرورة الامتثال الكامل لحرية المعلومات.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ''Plant an Olive tree for Palestine'' tarafından düzenlenen gösteride vatandaşlar tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilere ve çocuklara dikkat çekmek için yaklaşık 15.000 çift ayakkabı bırakıldı. pic.twitter.com/Ex1zcDYx4U — Batuhan Hazar ÇAVDAR 🇹🇷 (@batuhanhazar89) May 9, 2024

واشترط الطلاب في مطلبهم الثاني -وهو المقاطعة- وقف جميع أشكال التعاون الأكاديمية مع المؤسسات الإسرائيلية التي تدعم الاحتلال.

أما المطلب الثالث، فهو وقف جميع العقود مع الشركات الإسرائيلية، وسحب الاستثمار من الشركات الدولية والصناديق التي تدعم الاحتلال.