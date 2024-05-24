هجوم بقنبلتين يدويتين على السفارة الإسرائيلية في بلجيكا

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية نقلًا عن وسائل إعلام بلجيكية إن رجلًا قام بإلقاء قنبلتين يدويتين على مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة بروكسل، صباح الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن وكالة الأنباء البلجيكية “بلجا” أن المتحدث باسم مكتب المدعي العام في بروكسل قال إن “رجلًا مجهول الهوية ألقى قنبلتين يدويتين تجاه السفارة الإسرائيلية”.

وأضاف المتحدث باسم المدعي العام في بروكسل أنه يتم التحقيق في الواقعة حاليًا.

دوافع غير معروفة

وذكرت “جيروزاليم بوست” أن الشرطة البلجيكية لم تذكر علنًا سبب الهجوم على السفارة الإسرائيلية في بروكسل، غير أن السفارات الإسرائيلية شهدت حوادث عدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع بداية الحرب في غزة، حسب ما قالت الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميونيخ الألمانية تعرضت لهجوم الأربعاء، لم تحدد الصحيفة طبيعته، كما تمت كتابة “رسائل معادية للسامية” خارج مقر السفارة الإسرائيلية في الدنمارك، حسب ما قالت.

ومضت الصحيفة للقول إن الشرطة في السويد تحقق في إطلاق نار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم، الأسبوع الماضي.

وأفادت الصحيفة أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية في بروكسل يأتي في الذكرى العاشرة لحادث إطلاق النار بمتحف في بروكسل، الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص، ووصفته الصحيفة بأنه “هجوم إرهابي معاد للسامية”.