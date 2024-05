“باراك أوباما أول رئيس أمريكي مسلم”.. غوغل تعدّل محركها الجديد بعد نتائج تنطوي على خطورة محتملة

اتخذت شركة غوغل خطوات لتطوير محرك البحث الجديد (إيه آي أوفرفيوز)”AI Overviews” المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بعد أن أبلغ مستخدمون عن إجابات غريبة أو أخرى تنطوي على خطورة محتملة.

وقالت المجموعة الأمريكية العملاقة، أمس الجمعة إنها “تصرفت بسرعة عندما كان ذلك مبررا بموجب قواعد الإشراف على المحتوى لدينا” حسبما ذكرت في رسالة لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونشر المدون (دير أوباسانغو) منشوراً بيّن من خلاله أنه لدى السؤال حول عدد الرؤساء المسلمين في تاريخ الولايات المتحدة، رد محرك البحث الجديد “بأن باراك أوباما يعتبره البعض أول رئيس مسلم”.

وتعليقاً على هذا المثال، أوضحت ناطقة باسم غوغل أن هذه النتيجة “انتهكت سياساتنا وعمدنا إلى إزالتها”.

ونشر مستخدم آخر عبر حسابه المسمى (بيكسلباتس) على منصة إكس، لقطة شاشة تعرض إجابة محرك البحث على سؤال بشأن طريقة تتيح “عدم التصاق الجبن بالبيتزا”.

وبالإضافة إلى خلط الجبن مع الصلصة، اقترح محرك البحث التابع لغوغل إضافة غراء “غير سام” إلى الجبن.

واعتبرت الصحفية (كريستي هاينز) عبر منصة إكس أن هذا الرد مستوحى من تعليق نُشر على شبكة التواصل الاجتماعي “ريديت” قبل أكثر من عقد.

