“راحت البنت”.. أم تنهار عقب استشهاد ابنتها في قصف إسرائيلي (فيديو)

انهارت أم فلسطينية باكية بعد فقد ابنتها جراء قصف إسرائيلي، اليوم السبت، استهدف مدرسة النزلة بمنطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة.

وارتمت الأم المكلومة في أحضان زوجها، الذي حاول أن يهدئ من روعها، بينما أخذت هي تنتحب وتردد في ألم “راحت البنت”.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني بمدينة غزة للجزيرة مباشر بأن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب نحو 20 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة النزلة، التي تؤوي مئات النازحين بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وذكرت المصادر لمراسل الجزيرة مباشر أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى في ممرات المستشفى المعمداني وساحته بسبب عدم توفر أسرّة وغرف كافية فيه.

وفي مدينة غزة، استشهدت امرأة فلسطينية وطفلتها وأصيب عدد آخر من أفراد العائلة جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة شريتح في حي الصبرة جنوبي المدينة.

كما استهدف الطيران الحربي منازل في أحياء النصر والشجاعية والصبرة والزيتون والدرج في مدينة غزة، مما تسبب في وقوع إصابات جرى نقلها إلى المستشفى المعمداني الوحيد الذي يعمل في محافظتي غزة وشمالي القطاع.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في مخيم جباليا شمالي القطاع، وقد قصفت مدفعيته أنحاء المخيم والمناطق المحيطة به بشكل متقطع، وركزت قصفها في محيط مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 116 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وكان أحدثها أمر الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح الجمعة.