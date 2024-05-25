غزة.. 8 شهداء في قصف الاحتلال لمنزل عائلة “النادي” بحي الدرج (فيديو)

قالت مديرية الدفاع المدني في غزة إن طواقمها انتشلت 8 شهداء من الأطفال والنساء من منزل يعود لعائلة “النادي”، حيث تم استهدافه من قبل طائرات الاحتلال في شارع يافا بحي الدرج بمدينة غزة، مساء الجمعة.

ووثقت مشاهد مصورة حصلت عليها الجزيرة مباشر، عمليات انتشال الجثامين والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

كما أظهرت المشاهد حجم الدمار الذي حل بالمنزل جراء القصف الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن المنزل مأهول بالمدنيين من النساء والأطفال والمسنين، وإن القصف الإسرائيلي استهدف المنزل دون سابق إنذار.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 35 ألف شهيد، وأكثر من 80 ألف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، حسب آخر بيانات وزارة الصحة بقطاع غزة.