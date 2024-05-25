ليندسي غراهام: لتذهب محكمة العدل الدولية إلى الجحيم

انتقد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام أمر محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح قائلًا: “لتذهب المحكمة إلى الجحيم”.

وكانت محكمة العدل الدولية، قد أصدرت الجمعة أمرًا يطالب إسرائيل بـ”وقف عملياتها العسكرية في رفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرًا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها”.

وقال السيناتور الأمريكي عبر تغريدة في موقع إكس: “كان علينا منذ زمن طويل الوقوف في وجه ما يسمى بمنظمات العدالة الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة، إن انحيازهم المناهض لإسرائيل كبير للغاية”.

واستطرد: “قرار محكمة العدل الدولية الذي يقضي بوجوب وقف إسرائيل عمليات ضرورية لتدمير 4 كتائب من قتلة وإرهابيي حماس ـ الذين يستخدمون الفلسطينيين دروعا بشريةـ مثير للسخرية”.

وأنهى السيناتور الجمهوري تغريدته على منصة “إكس” بدعوة إسرائيل لتجاهل قرار محكمة العدل الدولية.